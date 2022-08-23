Более 20 профессий смогут бесплатно освоить москвичи в центре "Профессионал"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи смогут пройти отбор на бесплатную программу профессиональной переподготовки в учебном центре "Профессионал". Об этом сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Уточняется, что горожане могут освоить программирование, графический дизайн, интернет-маркетинг, а также пройти обучение на должность машиниста экскаватора, оператора станков и получить знания в других профессиональных сферах. Для москвичей доступны более 20 программ.

"Каждый может получить те знания и тот опыт, которые на сегодняшний день необходимы и востребованы работодателями", – привели слова Александровой на портале мэра и правительства Москвы.

Запись на курсы открыта до конца сентября. Обучение продлится от 2 до 3 месяцев на бесплатной основе. К профессиональной переподготовке будут допускать участников, достигших 18-летия. Некоторые программы предусматривают обучение не только в очном, но и в дистанционном формате.

С начала 2022 в учебном центре "Профессионал" новую профессию получили около 2 тысяч человек. Отмечается, что чаще всего москвичи выбирают ИТ-специальности – программирование, 3D-моделирование, дата-аналитику, а также курсы по маркетингу, бухучету, управлению закупками.

Кроме того, более 75% выпускников центра начинают карьеру в новой сфере деятельности. В этом бывшим ученикам программ помогают карьерные консультанты, которые дают советы по подготовке к собеседованиям и делятся другой полезной информацией.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч жительниц Москвы получили помощь в рамках программы "Мама работает" центра "Моя карьера". Проект направлен на профессиональную подготовку женщин, которые хотят вернуться к работе или освоить новую специальность после завершения декретного отпуска. Для женщин доступно несколько программ, среди которых – "Мама – рекрутер", "Мама – организатор пространства" и другие востребованные направления.

