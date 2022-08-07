Минтруд разработает стратегию по обеспечению гендерного равенства до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство труда и социальной защиты населения РФ разработает национальную стратегию действий в в интересах женщин на 2023–2030 годы, сообщает РБК.
В материалах ведомства указано, что цель документа – помощь женщинам в реализации принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации россиянок.
Стратегию по обеспечению гендерного равенства курирует первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Организована межведомственная рабочая группа из представителей органов власти, научного и экспертного сообщества.
Документ регламентирует создание новых возможностей занятости женщин на рынке труда, расширение участия женщин в сфере предпринимательства и создание условий для получения качественного образования. Кроме того, планируется работать с продвижением женского лидерства и расширением участия женщин в общественно-политической жизни.
Отдельно ведомственная стратегия подразумевает создание условий для сохранения здоровья женщин и формирование принципов активного долголетия женщин старшего поколения.
Предполагаемая стратегия Минтруда должна быть реализована в периоды с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. Она предполагает, в том числе, проведение научных исследований об обеспечении равных прав и свобод мужчин и женщин.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что безработица в настоящий момент держится на исторических минимумах. При этом он уточнил, что осенью 2022 года этот показатель может вырасти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: