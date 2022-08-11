Эксперт рассказала, как не ошибиться при выборе работодателя

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При выборе потенциального места работы соискателю необходимо обращать внимание на ряд критериев. О том, как не ошибиться с выбором работодателя, Москве 24 рассказала карьерный эксперт столичного центра занятости "Моя работа" Галина Чемоданова.

По словам специалиста, воодушевление, тревога и навязчивые мысли в процессе поиска работы могут привести к спонтанным решениям. Выбирая новое место работы, соискатель должен оценить компанию по нескольким ключевым критериям, среди которых – репутация, стиль управления, внешние коммуникации, корпоративная культура, система бонусов и поощрений, перспективы роста, технологии и экспертиза, а также текущие проекты и достижения.

Однако, предостерегла эксперт, не стоит считать, что перечисленные критерии менее важны соблюдения ТК РФ в компании.

Сформировать мнение о компании можно, например, изучив отзывы прошлых сотрудников. Однако, предупредила Чемоданова, отзывы могут быть заказными и не всегда отражать реальность. Насторожиться стоит, если негативных отзывов очень много и они размещены разными людьми.

Лучше всего, по мнению эксперта, ознакомиться с обратной связью от клиентов или контрагентов компании. Здесь следует насторожиться, если компания нарушила условия договора, не выполнила обязательства или оказалась некомпетентной в вопросе заказчика.

Чемоданова также посоветовала обратить внимание на наличие судебных разбирательств у предприятия. Если СМИ и соцсети пестрят такими новостями или поступает информация о возможном банкротстве организации, с трудоустройством стоит повременить.

При выборе будущего места работы специалист по карьере также посоветовала соискателям обратить внимание на стиль общения компании. Для этого достаточно изучить сайт и соцсети предприятия. Здесь необходимо изучить ответы представителей компании в комментариях: пытаются ли они решить поступающие проблемы или ведут себя агрессивно. По словам Чемодановой, это позволит оценить обстановку в коллективе.

Эксперт также посоветовала изучить личность и стиль руководства начальника. Он может быть демократичным или авторитарным. Главное, чтобы стиль руководства и общения начальника с подчиненными совпадал с интересами соискателя.

Корпоративная культура формируется из множества слагаемых – от атмосферы в коллективе до совместного досуга в нерабочее время. Стиль общения играет особую роль в офисной работе, и удаленный формат деятельности не освободит от некомфортного взаимодействия с коллегами, отметила специалист.

При устройстве на работу новому сотруднику необходимо проанализировать, как, например, в компании проходят совещания или конференции. Любые мероприятия для сотрудников за пределами работы – знак корпоративной культуры, считает Чемоданова. Организация подобных встреч показывает, важно ли руководителю познакомить работников между собой и развить между ними атмосферу доверия.

Бонусы также могут стать преимуществом при выборе нового места работы. Обращать внимание эксперт посоветовала на наличие ДМС, покрытия транспортных расходов и обедов в офисе. Некоторые работодатели могут предлагать пройти обучение или получить новые впечатления за другой деятельностью. Чемоданова отметила, что офер с бонусным пакетом и низкой зарплатой может оказаться полезнее и выгоднее для сотрудника.

Также эксперт посоветовала задуматься, какой опыт принесет работа в компании специалисту. Выбирать компанию необходимо, обращая внимание на перспективы развития в ней.

Ранее стало известно, что в столице в августе пройдут открытые отборы для горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения. Мероприятия состоятся на площадке флагманского центра занятости населения "Моя работа". Открытые отборы пройдут 18 и 25 августа.