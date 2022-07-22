Психолог разъяснила причину недовольства молодых специалистов своей работой

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Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова прокомментировала исследование Росстата, согласно которому каждый десятый выпускник вуза или колледжа недоволен своей работой. Об этом сообщает радио КП.

Так, свыше 12% молодых специалистов предыдущих лет заявили, что им не нравится их работа. Самыми частыми причинами были названы низкая зарплата и отсутствие карьерного роста. По словам психолога, в данном вопросе все относительно.

"Если выпускник просит 500 000 сразу – это один момент, а другой момент, когда ты приходишь, соглашаешься на какие-то условия, а тебя не делают начальником отдела даже через три года. Тут нужно ситуацию рассматривать в конкретной отрасли, сфере и с конкретным человеком", – пояснила эксперт.

Лысакова отметила, что на любой работе может быть интересно.

"И в наших силах разнообразить даже самую рутинную работу, самые скучные будни. Но есть еще и реальные факты, и они таковы, что выпускники, молодежь всегда просто в короткие сроки хотят найти работу", – пояснила специалист.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы представил опрос о наиболее распространенных страхах россиян, связанных с работой. Исследование показало, что свыше 10% респондентов боятся потерять работу. Еще 4% опрошенных опасаются невыплаты или задержки зарплаты.

