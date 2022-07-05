Психолог рассказала, как подготовиться к собеседованию с работодателем

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На процесс собеседования влияет внешний вид, осанка, настрой и внутреннее состояние, рассказала психолог, бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности Мария Кармин.

Как сообщает радио КП, для избавления от страха эксперт посоветовала технику настройки.

"Нужно подумать о том, что не только вас выбирает работодатель, но и вы выбираете того работодателя, который может поддержать или удовлетворить ваши профессиональные амбиции. И вы точно так же вправе задавать вопросы и понимать, подходит ли вам компания и ее ценности", – пояснила Кармин.

При этом, по ее словам, излишняя самоуверенность может оттолкнуть работодателя. Уверенный человек ведет себя спокойно и расслабленно и понимает, что необходимо максимально рассказать о своем профессиональном опыте, который заключается не только в дипломе об образовании.

"Также можно порепетировать перед зеркалом, чтобы настраиваться на результат. Имеет смысл проиграть сценарий, который приведет вас к желаемому результату. Еще есть такая техника, как постоять, используя позу супермена", – добавила Кармин.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы представил опрос о наиболее распространенных страхах россиян, связанных с работой. Исследование показало, что свыше 10% респондентов боятся потерять работу. Еще 4% опрошенных опасаются невыплаты или задержки зарплаты.

