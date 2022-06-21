Россияне назвали свои страхи, связанные с работой

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы представил опрос о наиболее распространенных страхах россиян, связанных с работой. Об этом сообщает RT.

Исследование показало, что свыше 10% респондентов боятся потерять работу. Еще 4% опрошенных опасаются невыплаты или задержки зарплаты.

Также 4% участников исследования опасаются недооценки со стороны начальства и коллег. В похожем ключе высказались еще 3% респондентов. Они сослались на такие страхи, как отсутствие перспектив как карьерных, так и зарплатных.

Среди других страхов работников – нестабильность, сложные отношения в коллективе, обман со стороны работодателя, переработки и дискриминация по возрасту.

Ранее специалисты рынка труда рассказали о новых тенденциях в сфере трудоустройства в России. В частности, для молодых работников доступно много вакансий в IT-секторе. Еще одно востребованное направление – логистика.

