Центр "Моя работа" помог разработать карьерную стратегию более 10,5 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
С начала 2022 года программу профессионального тестирования в центре занятости населения "Моя работа" прошли более 10,5 тысячи горожан, сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. По его словам, это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Стружак подчеркнул, что соискателям не всегда бывает легко самостоятельно оценить свои сильные и слабые стороны, чтобы эффективно выстроить карьерную стратегию, поэтому профессиональное тестирование – одна из самых востребованных услуг центра "Моя работа".
Сейчас в базе центра представлены свыше 200 тестов по трем основным направлениям: профориентация, оценка профессиональных навыков и личных компетенций. Они помогают людям эффективно выстроить свой карьерный трек, понять мотивацию, определиться с целями.
Также этот этап важен для подбора для кандидата наиболее подходящей программы профобучения, повышения его квалификации, чтобы она соответствовала актуальным требованиям рынка труда.
Профориентация будет полезна и тем, кто хочет выстроить свой карьерный план или сменить сферу деятельности. Для горожан доступны тесты "Определение карьерного трека", "Навигатор карьеры", глубинный опросник компании Detech.
Тестирование поможет определить уровень профессиональных компетенций и выявить пробелы в знаниях. Соискатели могут проверить свои знания в таких сферах, как бухгалтерия, налогообложение, английский язык, внешнеэкономическая деятельность, управление закупками и складским хозяйством, компьютерная графика и дизайн, кадровое дело, управление проектами и персоналом.
Одну из лидирующих позиций в списке необходимых компетенций сегодня занимают гибкие навыки. На базе центра "Моя работа" можно пройти тестирование на мотивационный профиль, предпринимательские компетенции, уровень эмоционального выгорания, коммуникативных способностей и эмоционального интеллекта.
Лидером по востребованности среди кандидатов стал профориентационный тест "Определение карьерного трека". С начала года его уже прошли 100% горожан, записавшихся на тестирование. На втором месте по популярности расположился опросник "Цифровые компетенции", направленный на выявление набора знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета.
В тройку также входит опросник "Диагностика интеллекта (IQ)". За последние пять месяцев его прошли более 3,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Москве около 40 тысяч человек нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года. 26 тысяч горожан трудоустроились за последние три месяца. Горожанам помогают трудоустроиться карьерные консультанты.
Специалисты подбирают подходящие вакансии по итогам подробного интервью с соискателем. Стружак рассказал, что трудоустройство горожан является приоритетной задачей службы занятости Москвы.
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