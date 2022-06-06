Свыше 15 тысяч дополнительных рабочих мест создадут московские компании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 140 компаний Москвы создадут свыше 15 тысяч мест для работников под риском увольнения, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В первые же дни приема заявок мы фиксировали высокую заинтересованность государственных и коммерческих компаний в этих программах. Экспертный совет определил список работодателей, которые соответствуют всем критериям. По результатам отбора более 140 компаний создадут рабочие места для более 15 тысяч потенциальных сотрудников. Это позволит нам держать ситуацию на рынке труда стабильной", – отметила она.

Ракова уточнила, что 3,36 миллиарда рублей было выделено из бюджета на запущенную в апреле программу помощи работодателям и работникам в условиях санкций.

В нее включены следующие направления:



поддержка компаний в массовом трудоустройстве и адаптации сотрудников;

организация общественных работ;

обучение персонала промышленных предприятий;

организация временных работ.

Отмечается, что при нахождении во временном простое, неполном рабочем дне или неделе сотрудники могут выйти на временные работы, сохранив основное рабочее место и выплаты. При этом у них будет возможность дополнительного заработка, что позволит им сохранить стабильный доход. Потерявшие работу смогут устроиться на общественные рабочие места, это поддержит их во время поиска нового рабочего места.

Кроме того, существует возможность постоянного трудоустройства с прохождением короткого этапа адаптации. Такие меры будут стимулировать создавать постоянные рабочие места у крупных работодателей, готовых создать не менее 300 таких мест. В то время как промышленные компании получат возможность обучить персонал за счет бюджетных средств.

Участники программы начнут подбор персонала из тех, кто находится под риском увольнения или потерял работу. Уточняется, что рабочие места создали: центры госуслуг "Мои Документы", Главархив Москвы, территориальные центры социального обслуживания, "Московский метрополитен", "ФПК", "Почта России", "Магнит", сеть ресторанов "Росинтер", "Теремок", кондитерская фабрика "Рот Фронт", а также туроператор детского отдыха "Мосгортур".

В данных компаниях открыты вакансии администратора, консультанта, архивиста, соцработника, электромонтера, слесарь-электрика, проводника пассажирского вагона, продавца-билетера, повара, бармена-кассира, официанта, вожатого.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и максимально расширять возможности для трудоустройства горожан в стабильно работающие компании. Меры государственной поддержки и объем финансирования при необходимости позволит создать 58 тысяч рабочих мест. Исходя из реальных потребностей мы сможем продолжить отборы по субсидированию работодателей, которые готовы создавать рабочие места", – подчеркнула Ракова.

Отмечается, что помощь в трудоустройстве жителям Москвы оказывает служба занятости населения столицы, в структуру которой входит 57 отделов трудоустройства.

Ранее сообщалось, что в Москве около 40 тысяч человек нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года. 26 тысяч горожан трудоустроились за последние три месяца.

Горожанам помогают трудоустроиться карьерные консультанты. Специалисты подбирают подходящие вакансии по итогам подробного интервью с соискателем.

Руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак рассказал, что трудоустройство горожан является приоритетной задачей службы занятости Москвы.

