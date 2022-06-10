Россиянам рассказали о новых тенденциях на рынке труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты рынка труда рассказали о новых тенденциях в сфере трудоустройства в России. Об этом сообщает Life.ru.
Вице-президент "Опоры России" Павел Сигал рассказал, что в востребованном IT-секторе освободилось много рабочих мест, которые теперь могут занять молодые специалисты. Аналогичная тенденция отмечается в сфере высоких технологий.
"Если говорить о "ручном труде", весьма востребованы сварщики, столяры и крановщики. Зарплаты по этим специальностям продолжают расти с каждым годом, в крупных городах даже превышают значения оплаты офисных сотрудников среднего звена", – добавил эксперт.
Также востребованными направлениями Сигал назвал работу водителей общественного транспорта, врачей и учителей. В этих сферах растет не только зарплата, но и соцпакет со спектром льгот.
Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина видит перспективу рынка труда в работе специалистов по закупкам и логистике. Это связано с глобальной перестройкой экономики, в том числе обновлением цепочек поставок.
"Спрос на людей, которые умеют и хотят закупать новым способом, и на людей, которые готовы и умеют запускать, обслуживать и управлять производством по-новому, в обозримом горизонте будет расти. Скорее всего, количество вакансий там должно подскочить, а количество резюме вряд ли сильно увеличится", – рассказала специалист.
По словам Даниной, летом 2022-го отмечается высокий спрос на подработку, причем это обоюдная тенденция как у работодателей, так и у соискателей. Так, в сервисе HeadHunter с мая по начало июня зарегистрировано 140 тысяч вакансий на подработку, что на 57% выше показателя прошлого года в аналогичный период.
Наибольший рост в данном направлении фиксируется для подработок от четырех часов в день (плюс 130% к июню) и по вечерам (плюс 139).
Ранее на портале мэра и правительства Москвы рассказали о наиболее популярных направлениях работы среди выпускников столичных вузов. В частности, фиксируется высокий интерес к экономике, юриспруденции, информационным технологиям, педагогике и рекламе.
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