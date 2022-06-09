Почти треть жителей России боятся потерять работу – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти треть россиян (31%) боятся увольнения по инициативе работодателя, сообщает издание РБК.

По данным исследовательской службой HeadHunter (HH), индекс самочувствия россиян составил во втором квартале -0,09, в то время как в первом квартале он был на уровне 0,02. Данный индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от -1 до +1, где -1 свидетельствует о негативных настроениях, а +1 – о позитивных, пояснили в компании.

Индекс складывается из следующих компонентов:



Потребность в поиске работы;

Шансы в поиске работы в ближайшей перспективе;

Стабильность на текущем месте работы;

Готовность снизить зарплатные ожидания;

Сложность поиска работы.

Согласно анализу совокупности перечисленных критериев, топ-менеджеры и работники сферы искусства и развлечений ощущали себя нестабильнее всего во втором квартале 2022 года. При этом они наименьше всего говорили об опасениях по поводу увольнения.

По словам главного эксперта по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности HH Натальи Даниной, сфера топ-менеджмента является одной из наиболее конкурентных, любое негативное воздействие извне требует максимальной адаптивности и навыков антикризисного управления.

В свою очередь, сотрудники из сферы продаж, строительства, розничной торговли, производств и сервисного обслуживания говорили о стабильности.

Работники транспортной и логистической сфер, а также сферы закупок опасаются увольнения сильнее всего, а представители науки и образования – меньше всего.

Кроме того, 73% опрошенных заявили о сложностях с трудоустройством в их области деятельности. Так, сложнее всего найти работу в консалтинге и инвестициях, в области искусства и массмедиа, юриспруденции. В то время как работники сферы продаж и торговли, рабочие, а также домашний и обслуживающий персонал сообщили об отсутствии подобных проблем.

Потребность в поиске новой работы во втором квартале 2022 года острее всего ощущают представители сферы транспорта и логистики, а также административный персонал, топ-менеджмент и соискатели из области закупок. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сферах красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики.

Исследование также показало, что чуть больше 80% опрошенных готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Чаще всего это представители сферы обслуживания, ИT-индустрии и сферы искусства. В то время как работники из сфер строительства, недвижимости, производства и автомобильного бизнеса не готовы идти на подобный шаг.

"Что касается роста готовности снизить зарплатные ожидания, то это традиционный инструмент для привлечения потенциального работодателя в периоды высокой конкуренции за рабочие места и попытка сократить срок на поиск и трудоустройство. Можно назвать это демпингом на рынке труда со стороны предложения", – отметила Данина.

Говоря о скорости трудоустройства, 61% респондентов позитивно настроены относительно возможности найти работу в ближайшие три месяца – чаще это представители сферы красоты и спорта. Наименее уверены в рынке трудоустройства работники сферы страхования.

По результатам исследования нестабильнее всего себя чувствуют соискатели в Москве и Московской области. Они озабочены поиском новой работы, считая проблематичным трудоустройство в своей сфере. Кроме того, они сомневаются в скорости поиска работы и стабильности на текущем месте. В то время как жители Северо-Западного и Дальневосточного округов меньше всего опасаются увольнения.

Наталья Данина подчеркнула, что чувство уязвимости столичных работников связана с более высоким уровнем конкуренции.

"В мае 2022 года на одну вакансию в Москве приходились девять резюме соискателей, в Санкт-Петербурге – восемь, по России в целом – шесть. Также именно на столицу приходится наибольшая доля иностранного бизнеса, который ушел или встал на паузу", – добавила Данина.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России уровень безработицы достиг минимального значения за всю историю, однако пока сохраняются риски на рынке труда. По его словам, в апреле уровень безработицы составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений.

Глава государства поручил и дальше держать ситуацию под контролем.

