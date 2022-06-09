Почти треть жителей России боятся потерять работу – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Почти треть россиян (31%) боятся увольнения по инициативе работодателя, сообщает издание РБК.
По данным исследовательской службой HeadHunter (HH), индекс самочувствия россиян составил во втором квартале -0,09, в то время как в первом квартале он был на уровне 0,02. Данный индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от -1 до +1, где -1 свидетельствует о негативных настроениях, а +1 – о позитивных, пояснили в компании.
Индекс складывается из следующих компонентов:
По словам главного эксперта по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности HH Натальи Даниной, сфера топ-менеджмента является одной из наиболее конкурентных, любое негативное воздействие извне требует максимальной адаптивности и навыков антикризисного управления.
В свою очередь, сотрудники из сферы продаж, строительства, розничной торговли, производств и сервисного обслуживания говорили о стабильности.
Работники транспортной и логистической сфер, а также сферы закупок опасаются увольнения сильнее всего, а представители науки и образования – меньше всего.
Кроме того, 73% опрошенных заявили о сложностях с трудоустройством в их области деятельности. Так, сложнее всего найти работу в консалтинге и инвестициях, в области искусства и массмедиа, юриспруденции. В то время как работники сферы продаж и торговли, рабочие, а также домашний и обслуживающий персонал сообщили об отсутствии подобных проблем.
Потребность в поиске новой работы во втором квартале 2022 года острее всего ощущают представители сферы транспорта и логистики, а также административный персонал, топ-менеджмент и соискатели из области закупок. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сферах красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики.
Исследование также показало, что чуть больше 80% опрошенных готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Чаще всего это представители сферы обслуживания, ИT-индустрии и сферы искусства. В то время как работники из сфер строительства, недвижимости, производства и автомобильного бизнеса не готовы идти на подобный шаг.
"Что касается роста готовности снизить зарплатные ожидания, то это традиционный инструмент для привлечения потенциального работодателя в периоды высокой конкуренции за рабочие места и попытка сократить срок на поиск и трудоустройство. Можно назвать это демпингом на рынке труда со стороны предложения", – отметила Данина.
Говоря о скорости трудоустройства, 61% респондентов позитивно настроены относительно возможности найти работу в ближайшие три месяца – чаще это представители сферы красоты и спорта. Наименее уверены в рынке трудоустройства работники сферы страхования.
По результатам исследования нестабильнее всего себя чувствуют соискатели в Москве и Московской области. Они озабочены поиском новой работы, считая проблематичным трудоустройство в своей сфере. Кроме того, они сомневаются в скорости поиска работы и стабильности на текущем месте. В то время как жители Северо-Западного и Дальневосточного округов меньше всего опасаются увольнения.
Наталья Данина подчеркнула, что чувство уязвимости столичных работников связана с более высоким уровнем конкуренции.
"В мае 2022 года на одну вакансию в Москве приходились девять резюме соискателей, в Санкт-Петербурге – восемь, по России в целом – шесть. Также именно на столицу приходится наибольшая доля иностранного бизнеса, который ушел или встал на паузу", – добавила Данина.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России уровень безработицы достиг минимального значения за всю историю, однако пока сохраняются риски на рынке труда. По его словам, в апреле уровень безработицы составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений.
Глава государства поручил и дальше держать ситуацию под контролем.
Показатели безработицы в России достигли исторического минимума
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