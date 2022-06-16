Свой бизнес при поддержке центра "Моя работа" в 2022 году открыли 8 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Центр занятости "Моя работа" помог открыть собственный бизнес 8 тысячам москвичей в 2022 году, что в два раза больше по сравнению с показателем 2021 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Для начинающих предпринимателей во флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке мы создали уникальную экосистему полного цикла "Самозанятость в руки". Специалисты центра помогают горожанам сориентироваться в реалиях современного рынка, выбрать подходящее направление деятельности, разобраться во всех тонкостях и особенностях налогообложения для самозанятых, разработать бизнес-стратегию и, наконец, воплотить мечту об открытии собственного дела", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.
Заммэра отметила, что индустрия красоты наиболее популярна среди самозанятых. При этом парикмахер, визажист, косметолог, мастер ногтевого сервиса и стилист стали самыми востребованными специальностями в сфере.
Всего 80% открывших свой бизнес при поддержке "Моей работы" выбрали сферу услуг.
Кроме того, иметь свое дело предпочитают фитнес-тренеры, спортивные инструкторы, бухгалтеры, юристы, экономисты, консультанты по финансовым вопросам, а также райтеры, дизайнеры, кондитеры, пекари, флористы, ландшафтные дизайнеры.
Уточняется, что возрастная группа от 16 до 35 лет составляет половину открывших собственное дело с помощью центра "Моя работа".
Ранее сообщалось, что в Москве около 40 тысяч человек нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года. 26 тысяч горожан трудоустроились за последние три месяца.
Горожанам помогают трудоустроиться карьерные консультанты. Специалисты подбирают подходящие вакансии по итогам подробного интервью с соискателем.
Руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак рассказал, что трудоустройство горожан является приоритетной задачей службы занятости Москвы.
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