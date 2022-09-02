Российских специалистов пригласили на ИТ-соревнование Moscow Travel Hack

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра Москвы Наталья Сергунина пригласила специалистов со всей России на ИТ-соревнование Moscow Travel Hack. Соответствующая информация появилась на сайте мэра столицы.

Соревнование состоится 15–16 октября. Это будет хакатон по разработке цифровых продуктов для индустрии туризма.

"40 команд по пять человек будут разрабатывать решения, которые помогут улучшить цифровой туристический сервис Russpass. Задачи для участников подготовили с учетом реальных запросов представителей отрасли. Призовой фонд хакатона – 2,5 миллиона рублей", – сообщила Сергунина.

Желающие участвовать могут оформить заявки на портале проекта Moscow Travel Hack до 4 октября. К участию приглашаются и представители креативных индустрий:

дизайнеры;

менеджеры;

аналитики пользовательского интерфейса;

маркетологи.

функциональный трек;

дизайн-трек;

маркетинговое направление;

технологическое направление.

Им предлагают разработать новые решения в одном из следующих направлений:Ранее в Москве объявили набор участников в программу "Московский акселератор", которая должна помочь технологическим стартапам найти партнеров и привлечь инвестиции.

Сергунина сообщила, что к участию приглашают российские компании с оборотом более 30 миллионов рублей за последние три года. Программа будет реализована на базе технохаба "Старт Хаб" на "Красном Октябре". Программа начнется 5 сентября. Принять в ней участие смогут 150 стартапов, которые отберут эксперты.