Российских специалистов пригласили на ИТ-соревнование Moscow Travel Hack

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заммэра Москвы Наталья Сергунина пригласила специалистов со всей России на ИТ-соревнование Moscow Travel Hack. Соответствующая информация появилась на сайте мэра столицы.
Соревнование состоится 15–16 октября. Это будет хакатон по разработке цифровых продуктов для индустрии туризма.
"40 команд по пять человек будут разрабатывать решения, которые помогут улучшить цифровой туристический сервис Russpass. Задачи для участников подготовили с учетом реальных запросов представителей отрасли. Призовой фонд хакатона – 2,5 миллиона рублей", – сообщила Сергунина.
Желающие участвовать могут оформить заявки на портале проекта Moscow Travel Hack до 4 октября. К участию приглашаются и представители креативных индустрий:
Сергунина сообщила, что к участию приглашают российские компании с оборотом более 30 миллионов рублей за последние три года. Программа будет реализована на базе технохаба "Старт Хаб" на "Красном Октябре". Программа начнется 5 сентября. Принять в ней участие смогут 150 стартапов, которые отберут эксперты.
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