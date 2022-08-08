Более 10 тыс компаний получили поддержку агентства инноваций Москвы за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тысяч предприятий, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, организация, запущенная в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний, помогает им масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, находить заказчиков и деловых партнеров.

Она отметила, что программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль.

"С их помощью инноваторы решают наиболее сложные и насущные вопросы, включая тестирование технологий в реальных условиях, поиск инвесторов и расширение бизнеса. За 10 лет такой поддержкой воспользовались свыше 10 тысяч предприятий, а проекты агентства не раз отмечались российскими и международными отраслевыми премиями", – сказала Сергунина.

Ранее правительство Москвы выделило 200 миллионов рублей для грантов на тестирование инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Средства получило Агентство инноваций Москвы.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиях.