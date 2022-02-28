Московские стартапы представят свои проекты инвесторам на "Красном Октябре"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские стартапы представят инновационные решения потенциальным партнерам и инвесторам 28 февраля на мероприятии International Demo Day, которое пройдет на площадке технохаба на "Красном Октябре", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, свои проекты представят 20 лучших участников международной части программы.

"Резиденты получат обратную связь от экспертов по выходу на новые рынки. У предпринимателей, которые хотят расширить свой бизнес, будет возможность лично познакомиться с приглашенными инвесторами, а у корпораций – узнать о новых технологических решениях, чтобы в дальнейшем их использовать", – рассказала Сергунина.

Заммэра уточнила, что вход на мероприятие будет бесплатным, для участия необходима предварительная регистрация.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин уточнил, что участники программы представят решение для геймификации программ лояльности в банках, ретейле и телекоме, сервис для планирования расписания экипажей воздушных судов, умную рабочую каску, сервис для организации работы в офисе и другие проекты.

Ранее сообщалось, что с начала работы программы для стартапов "Московский акселератор" было проведено 13 развивающих курсов (отраслевых треков), каждый из которых был организован при поддержке одного или нескольких корпораций-партнеров. В них поучаствовали 330 стартапов.

Так, одним из самых успешных выпускников стала компания, которая представила платформу дополненной и смешанной реальности, предназначенную для строительной отрасли. Продукт позволяет визуализировать объекты, в том числе в реальной обстановке, благодаря чему можно учесть все возможные нюансы при проектировании самых разных зданий и сооружений.

