"Малый бизнес Москвы" обучил более 62 тысяч предпринимателей в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы" (МБМ) оказало образовательную поддержку более 62 тысячам предпринимателей столицы за 2021 год. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.
"МБМ предлагает множество обучающих мероприятий на выбор. Среди них – вебинары, тренинги, многодневные курсы, академия, акселераторы, конференции и форумы. Все они бесплатны, проходят как в онлайн-, так и в офлайн-режиме", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Наиболее востребованное направление обучения – отдельные вебинары и многодневные курсы, выделенные под изучение конкретных тем – будь то продажа товаров на маркетплейсах или формирование личного бренда. Такой услугой воспользовались более 40 тысяч предпринимателей.
Многодневные программы обучения МБМ включают в себя тематический форум или конференцию, сопровожденные онлайн-курсом на ту же тему. Данная программа затрагивает разные сферы предпринимательства – маркетинг, финансы, бухгалтерию, принципы участия в госзакупках и многое другое.
В помощь начинающим бизнесменам предусмотрены курс "Стартап-школа МБМ" и отраслевые акселераторы. В первом случае участникам объясняют, как создать идею для стартапа и проработать финансовый план, а во втором – учащиеся непосредственно развивают бизнес под руководством опытного наставника.
После регистрации на сайте "Малого бизнеса Москвы" участники получают доступ к услуге "Индивидуальная траектория развития". Система поможет автоматически создать предполагаемый план обучения на основании комплексного тестирования. Этой возможностью в 2021 году воспользовались более 8,6 тысячи человек.
Как сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, в 2021 году в столице зарегистрировали более 142 тысяч ИП и компаний.
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