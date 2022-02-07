Более 168 млрд рублей привлекли бизнесмены в столице по программе льготного кредитования

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В столице с 2020 года программой льготного кредитования воспользовались около 22 тысяч компаний, а общая сумма займов составила свыше 168,6 миллиарда рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что конечная ставка с учетом поддержки города для участников программы варьируется от 3 до 7% годовых.

По ее словам, поддержку получили компании из отраслей, пострадавших во время пандемии коронавируса, а также работающие в приоритетных для города направлениях.

"В ноябре 2021 года правительство Москвы утвердило специальную программу для начинающих предпринимателей. Ее реализация продолжится и в этом году", – приводятся в материале слова Сергуниной.

В Москве на поддержку города могут рассчитывать не только представители МСП, но и крупные работодатели, а также предприятия из приоритетных отраслей. В этом секторе кредиты на сумму более 35,7 миллиарда рублей получили почти 4 тысячи компаний.

Всего в прошлом году 11,3 тысячи компаний получили льготные займы на сумму более 78,1 миллиарда рублей.

В нынешнем году столичное правительство продолжит оказывать поддержку начинающим предпринимателям.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные образовательные, медицинские, социальные и юридические учреждения сэкономили в прошлом году в сумме около 6 миллиардов рублей благодаря льготной аренде нежилой недвижимости.

Помощь от города предоставляется организациям, которые до этого арендовали помещения без торгов, – для них предусмотрена минимальная ставка, которая в текущем году представляет 5 тысяч и 3,8 тысячи рублей за квадратный метр в зависимости от площади помещения и его назначения.

