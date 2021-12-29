Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Предусмотренными программой мерами поддержки смогут воспользоваться инвесторы, которые строят новые гостиницы либо приспосабливают для этих целей существующие здания, находящиеся в городской собственности.

Реализация программы будет способствовать развитию гостиничной инфраструктуры, росту номерного фонда, привлечению инвестиций в гостиничную отрасль города, а также эффективному использованию городского нежилого фонда.

В частности, правительство города предоставит льготы по платежам за землю инвесторам, которые реализуют проекты, соответствующие следующим условиям:

одним из основных видов разрешенного использования земельного участка, на котором реализуется проект, должно быть "гостиничное обслуживание";

общая площадь гостиничного объекта должна составлять не менее 3 тысяч квадратных метров;

в течение года после ввода в эксплуатацию объект должен пройти классификацию и соответствовать категориям "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд";

объект должен использоваться для ведения экономической деятельности ОКВЭД 55.10 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", также возможно заключение договоров с гостиничными операторами.

Первоначальная ставка арендной платы будет определяться по итогам аукциона, а срок аренды составит 20 лет.

После проведения необходимых работ по капитальному ремонту объекта или работ по сохранению объекта культурного наследия арендаторы получат право перейти на льготную ставку аренды в размере 1 рубля за квадратный метр.

Чтобы получить льготу, нужно выполнить следующие условия:

новая гостиница должна пройти классификацию и соответствовать категориям "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд";

гостиница должна относиться к одному из следующих видов – "городская гостиница (отель)" или "гостиница, расположенная в здании, являющемся объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия и (или) объектом, составляющим предмет охраны исторического поселения";

не менее 75% от общей площади объекта должно использоваться под номерной фонд.

Арендатор обязан приступить к оказанию гостиничных услуг не позднее 18 месяцев – при необходимости проведения работ по капитальному ремонту и не позднее пяти лет – при необходимости проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Отмечается, что во время пандемии гостиничная отрасль и туризм в целом оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. В "предковидном" 2019 году город принял рекордные 25,1 миллиона туристов. В 2020 году Москва могла бы побить этот рекорд, но пандемия остановила рост турпотока.

По итогам 2020 года столицу посетили 13,6 миллиона туристов – на 46% меньше, чем в 2019 году. В январе – сентябре 2021 года в Москве побывали 14,9 миллиона туристов, а средний уровень загрузки гостиниц составил 61,6%.

Ранее Ростуризм пригласил представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году. Участниками программы могут стать туроператоры, зарегистрированные в соответствующем едином федеральном реестре, гостиницы всех типов, а также электронные системы агрегаторов туруслуг.

Приглашенные в проект организации обязаны создать отдельную страницу для продажи предложений программы кешбэка, а также настроить систему платежей по правилам. Компании, ранее принимавшие участие в программе, могут воспользоваться прошлыми страницами, но с размещением актуальной информации.

Ассоциация туроператоров России в октябре 2021 года направила письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить программу туристического кешбэка на 2022 год. В организации указали на то, что акция позволяет нарастить турпоток от 5 до 25% в том или ином регионе.