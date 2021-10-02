Ростуризм поможет обустроить туристические маршруты в Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС/Антон Подгайко

Ростуризм поможет обустроить маршруты для путешественников в Кабардино-Балкарии, а также окажет содействие инвесторам в строительстве в регионе современных гостиниц. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Он отметила, что регион обладает невероятной природой, богатой культурой и историей.

"Мы будем помогать инвесторам строить здесь новые современные гостиницы, отели, чтобы здесь создавались рабочие места, мы поможем еще лучше обустроить центр Нальчика. Мы посодействуем и в обустройстве туристических маршрутов, чтобы они были интересными, доступными и безопасными", – приводит слова Догузовой ТАСС.

По ее словам, также Ростуризм поддержит горные деревни и села, куда смогут отправиться путешественники, чтобы погрузиться в национальный колорит.

Ранее Догузова заявила о намерении реализовать зимний этап программы кешбэка за внутренний туризм. Она уточнила, что в предстоящем году данная программа будет реализована в низкий сезон, то есть с 15 января по конец апреля, а также с 1 октября по середину декабря.

В настоящий момент продажи туров и поездок с 1 октября по 24 декабря доступны по программе туристического кешбэка до середины сентября.