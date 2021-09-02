Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о намерении ведомства реализовать зимний этап программы кешбэка за внутренний туризм. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января", – рассказала специалист.

Как уточнила Догузова, программа туристического кешбэка в предстоящем году будет реализована в низкий сезон, то есть с 15 января по конец апреля, а также с 1 октября по середину декабря. Периоды высокого спроса стимулировать в ведомстве не планируют.

В настоящий момент продажи туров и поездок с 1 октября по 24 декабря доступны по программе туристического кешбэка до середины сентября. Для оплаты потребуется карта "Мир", а размер компенсации составит 20% или не более 20 тысяч рублей.