Ростуризм анонсировал зимний этап туристического кешбэка

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о намерении ведомства реализовать зимний этап программы кешбэка за внутренний туризм. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января", – рассказала специалист.
Как уточнила Догузова, программа туристического кешбэка в предстоящем году будет реализована в низкий сезон, то есть с 15 января по конец апреля, а также с 1 октября по середину декабря. Периоды высокого спроса стимулировать в ведомстве не планируют.
В настоящий момент продажи туров и поездок с 1 октября по 24 декабря доступны по программе туристического кешбэка до середины сентября. Для оплаты потребуется карта "Мир", а размер компенсации составит 20% или не более 20 тысяч рублей.
Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон
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