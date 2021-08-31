Ростуризм продлил окно продаж по программе туристического кешбэка до середины сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ростуризм продлил продажи туров в рамках программы туристического кешбэка до середины сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации", – говорится в сообщении.
Решение было принято в связи с тем, что из выделенных на программу 6,7 миллиарда рублей осталось 400 миллионов, которые было решено направить на компенсацию новых туров. Благодаря продлению воспользоваться программой смогут, предположительно, еще около 100 тысяч россиян. Это принесет туристической отрасли почти 2 миллиарда рублей в виде дополнительных доходов.
В Ростуризме также привели статистику, согласно которой в текущем году в рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели путевок на сумму почти 32,4 миллиарда рублей, а вернулось им примерно 6,15 миллиарда рублей.
Наибольшим спросом у туристов традиционно пользовались курорты Краснодарского края, Ставрополья и Крыма. Популярными также оказались оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень.
Ранее Ростуризм уже продлевал окно продаж путевок по программе с 31 июля до 31 августа.
Согласно условиям туристического кешбэка, граждане, путешествуя по России, могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. Вернуть можно до 20% от стоимости всей поездки или только проживания, при этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.
Россиянам рассказали, как получить кешбэк от стоимости поездки за туры по стране
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