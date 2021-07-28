Ростуризм продлил продажу путевок по России с кешбэком до 31 августа

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Ростуризм продлил до 31 августа текущее окно продажи путевок в рамках программы туристического кешбэка, заявила глава ведомства Зарина Догузова. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", – заявила Догузова.

Она напомнила, что текущее окно продаж должно было закончиться 31 июля. Также Догузова сообщила, что программой с момента ее запуска успели воспользоваться уже более двух миллионов человек, а общая сумма купленных туров и оплаты мест проживания составляет 35,5 миллиарда рублей.

"Напомню, что туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По правилам программы туристу автоматически на карточку возвращается до 20% от стоимости поездки", – добавила она.

Ранее сообщалось, что правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

Согласно условиям программы, граждане, путешествуя по России, могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости. При этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.