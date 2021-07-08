Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Ростуризме рассказали, что с 25 мая россияне приобрели около 250 тысяч путевок по программе детского туристического кешбэка. Об этом сообщает ТАСС.
"На сегодняшний день по программе куплено более 250 тысяч путевок на общую сумму 6,7 миллиарда рублей. Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 миллиардов рублей", – уточнили в пресс-службе Ростуризма.
Там отметили, что было принято решение о продлении программы до 24 декабря включительно. На данный момент россияне уже приобрели туров на осень на 500 миллионов рублей.
Ранее жители РФ назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых ребенка. Более 30 тысяч рублей готовы потратить порядка 40% опрошенных россиян на отдых для своих детей текущим летом.
Около 20–30 тысяч рублей готовы тратить 19% родителей, принявших участие в опросе, 16% назвали сумму в 10–20 тысяч рублей, 10% – 5–10 тысяч рублей, 6% – до 5 тысяч рублей.
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