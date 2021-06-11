Какие льготы предоставляются при путешествии с детьми на поезде, в самолете и автобусе

Семьи с детьми смогут путешествовать по России на поезде по льготным тарифам. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. Рассказываем, на какие еще льготы можно рассчитывать при поездках с ребенком на поезде, самолете и в общественном транспорте.



На поезде

В пятницу, 11 мая, кабмин сообщил, что семьи с детьми в России смогут покупать по льготным тарифам билеты на поезда дальнего следования. Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин.





из сообщения кабмина Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство.

Программой можно будет пользоваться как самостоятельным путешественникам, так и участникам организованных туров. Скидки предоставят семьям с детьми до 18 лет. Тариф будет рассчитываться по специальной формуле – это разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Кроме того, в поездах дальнего следования в России уже действует бесплатный проезд для детей до 5 лет, если ребенок не занимает отдельное место. С одним родителем может проехать один ребенок. В вагонах класса "люкс" возможен бесплатный проезд одного ребенка до 5 лет и одного ребенка до 10 лет независимо от количества проезжающих взрослых.

Также бесплатный проезд полагается детям до 5 лет на пригородных проездах. Более детальную информацию можно узнать на сайте РЖД.



В самолете

В большинстве авиакомпаний билет на самолет для детей до 2 лет можно приобрести бесплатно или за сумму около 10% от стоимости взрослого билета. При этом ребенок должен быть в сопровождении взрослого и не занимать отдельное посадочное место.

На младенцев некоторые авиакомпании разрешают провезти 10 килограммов багажа и предоставляют возможность заказать на борту люльку и спецпитание. За детскую коляску, которая поедет в багажном отделении, авиакомпании обычно не берут отдельную плату.

Значительные скидки предоставляются на авиабилеты для детей от 2 до 12 лет в сопровождении взрослых. Цена тарифа зависит от конкретной авиакомпании, скидка может в среднем составлять 30–50% от стоимости взрослого авиабилета. С 12 лет ребенок считается взрослым пассажиром, ему необходимо приобретать билет по полной цене.



Городской транспорт

Все москвичи до 7 лет, зарегистрированные по месту жительства в столице, могут ездить в общественном транспорте бесплатно (за исключением такси и маршрутного такси). Также бесплатный проезд на городском транспорте предоставляется детям из многодетных семей до 16 лет (для обучающихся в школах – до 18 лет) и детям-инвалидам.

В междугородном сообщении родитель может провезти одного ребенка до 5 лет бесплатно. Кроме того, предусмотрены различные льготы при проезде на разных видах транспорта для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, студентов и других категорий граждан.