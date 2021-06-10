Кабмин дополнительно выделит 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
Правительство России выделит дополнительные 4,5 миллиарда рублей на реализацию программы детского туристического кешбэка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил, что в соответствии с поручением Владимира Путина кабмин возмещает гражданам половину цены путевки в детский лагерь. По словам Мишустина, "для детей это отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей" после тяжелого года.
"В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей, а сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха", – отметил премьер-министр.
В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком.
Позднее период отдыха в лагерях, за который можно получить компенсацию, расширили – действие программы касается временного отрезка с 10 мая по 20 сентября.
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