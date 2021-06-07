Путин поручил организовать расширение программы детского кешбэка

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Владимир Путин поручил до 20 июня проработать вопрос компенсации за детский отдых родителям, купившим путевки до начала действия механизма кешбэка. Об этом сообщает ТАСС.
"Правительству РФ обеспечить возмещение за счет средств федерального бюджета 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей гражданам, которые приобрели путевки в организации отдыха и оздоровления детей на время летних каникул 2021 года до вступления в действие механизма возмещения", – указано в перечне поручений главы государства.
Речь идет о кешбэке, который оформляется при участии акционерного общества "Национальная система платежных карт". Ответственным за исполнение поручения назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком.
Позднее сообщалось, что период отдыха в лагерях, за который можно получить компенсацию, расширили – действие программы касается временного отрезка с 10 мая по 20 сентября.
В России стартовала программа детского туристического кешбэка
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