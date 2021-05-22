Правозащитница Светлана Разворотнева предложила новый стандарт поддержки семьи в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о необходимости внедрения нового стандарта поддержки семьи в Москве. По ее словам, демография зависит от уровня и качества жизни россиян.

"Я уверена, что демография нашей страны напрямую зависит от уровня и качества жизни российских семей, а также возможностей, которые мы предлагаем подрастающему поколению для их развития и самореализации. Будущее детей не должно зависеть от кошелька их родителей. Эту заботу на себя обязано взять государство", – отметила Разворотнева.

Она предложила создать в Москве наивысший стандарт поддержки детей и их родителей. В частности, необходимо выделять бесплатные путевки или пособия на детский отдых, обеспечивать городские районы спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, возобновить в школах бесплатную продленку.

Также она предложила ввести квоты для поступающих из многодетных семей, увеличить количество целевых мест в образовательных учреждениях.



По мнению правозащитницы, стоит улучшать и жилищные условия семей с детьми.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит 5 миллиардов рублей на программу детского туристического кешбэка. В 2021 году вернуть часть денег, потраченных на путевки в лагеря, смогут около 400 тысяч россиян, однако воспользоваться программой нужно до 15 сентября.

