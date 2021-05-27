Психолог дала рекомендации, как организовать летний отдых ребенка в городе

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Детский психолог, кандидат психологических наук Юлия Кантор рассказала Москве 24, чем занять своего ребенка, если на летние каникулы он остается в городе.

Ранее опрос сервиса объявлений "Авито Услуги" показал, что около 21% российских детей останутся летом в городе, 31% отправится на дачу или к бабушкам. Всего 3% поучаствовавших в голосовании прибегнут к услугам нянь и репетиторов. Уточняется, что в прошлом году 61% детей остались дома в городе и лишь иногда ездили на дачу.

"Если давать общие рекомендации, то родителям стоит дать детям отдохнуть, то есть не загружать их дополнительной учебой, постараться дать им возможность вырабатывать свой график жизни, больше гулять на улице с друзьями и заниматься физическими активностями. Также мотивируйте их читать книги", – сказала Кантор.

По словам эксперта, городской лагерь – отличное решение для летнего отдыха. Не стоит забывать и про совместный семейный досуг, добавила психолог.





Юлия Кантор детский психолог Важно быть в курсе его интересов, знать, где и с кем он, потому что это вопрос безопасности. И как можно больше общаться с ребенком, не для того чтобы контролировать, а чтобы понимать, чем он живет, что для него важно сейчас, к чему стремиться. Нужно выстраивать доверительные отношения.

В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа. С полным списком лагерей, которые участвуют в программе, можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.

Количество поездок на одного ребенка неограниченно. Путевку можно будет оплатить только картой "Мир" – на нее же вернется кешбэк в 50% (но не более 20 тысяч рублей) автоматически в течение пяти дней. Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.

