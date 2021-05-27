Психолог дала рекомендации, как организовать летний отдых ребенка в городе

Фото: depositphotos/serrnovik
Детский психолог, кандидат психологических наук Юлия Кантор рассказала Москве 24, чем занять своего ребенка, если на летние каникулы он остается в городе.
Ранее опрос сервиса объявлений "Авито Услуги" показал, что около 21% российских детей останутся летом в городе, 31% отправится на дачу или к бабушкам. Всего 3% поучаствовавших в голосовании прибегнут к услугам нянь и репетиторов. Уточняется, что в прошлом году 61% детей остались дома в городе и лишь иногда ездили на дачу.
"Если давать общие рекомендации, то родителям стоит дать детям отдохнуть, то есть не загружать их дополнительной учебой, постараться дать им возможность вырабатывать свой график жизни, больше гулять на улице с друзьями и заниматься физическими активностями. Также мотивируйте их читать книги", – сказала Кантор.
По словам эксперта, городской лагерь – отличное решение для летнего отдыха. Не стоит забывать и про совместный семейный досуг, добавила психолог.
В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа. С полным списком лагерей, которые участвуют в программе, можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.
Количество поездок на одного ребенка неограниченно. Путевку можно будет оплатить только картой "Мир" – на нее же вернется кешбэк в 50% (но не более 20 тысяч рублей) автоматически в течение пяти дней. Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: