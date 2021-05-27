В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат от ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект, который предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте для детей в возрасте от семи до шестнадцати лет. Он вносит изменения в Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

"Перевозка пассажиров в возрасте от семи до шестнадцати лет осуществляется по бесплатному единому проездному документу, который предоставляет право на совершение неограниченного количества поездок", – гласит одна из поправок.

Парламентарий пояснил, что сейчас и без того существуют специальные льготные проездные для школьников. Однако в случае их отсутствия родители должны оплачивать полную стоимость проезда своих детей. В качестве обоснования уместности данной инициативы он также привел недавно принятый закон, запрещающий высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, который, по его словам, фактически допускает бесплатный проезд детей до 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают вопрос об увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Регионам хотят разрешить самостоятельно устанавливать меры ответственности для нарушителей. Для этого необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

