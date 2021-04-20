Путин подписал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников из транспорта

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, такие меры необходимы для безопасности детей.
"Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были – может заболеть или погибнуть", – сказал Путин.
Теперь подписанный президентом закон устанавливает административную ответственность за принудительную высадку ребенка младше 16 лет, который не оплатил проезд.
При нарушении закона водители общественного транспорта будут оштрафованы на 5 тысяч рублей, а для должностных лиц штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей.
Ранее в Госдуме приняли в третьем чтении закон о штрафах в размере до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.
Законом вносятся изменения в КоАП, а также усиливается административная ответственность за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей, совершенные водителями транспортных средств. Штраф составит 5 тысяч рублей.
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