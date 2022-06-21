Специалисты рассказали, как помочь ребенку сдать ЕГЭ без стрессов

В этом году по всей России 31 мая начнется основная волна сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для выпускников последние несколько дней до аттестации обычно становятся самыми стрессовыми. Однако лишние нервы не играют на пользу никакому делу. Рассказываем, как правильно подготовить ребенка к экзаменам, чтобы снизить у него тревожность и избежать проблем со здоровьем на фоне переживаний.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С соблюдением всех мер

С 25 мая в стране уже стартовали государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в вуз, а также для детей, имеющих ограничения по здоровью. Вместе с тем основная волна ЕГЭ начнется 31 мая. В этот день школьники проверят свои знания по географии, литературе и химии.

3 и 4 июня – выпускники сдадут самый массовый ЕГЭ по русскому языку . Экзамен по профильной математике пройдет 7 июня . За два дня –– выпускники сдадут самый массовый ЕГЭ по. Экзамен попройдет Далее по расписанию история и физика – 11 июня, обществознание – 15 июня, биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 18 июня, устная часть экзамена по иностранным языкам – 21 и 22 июня. И наконец, информатика и ИКТ – 24 и 25 июня. В расписании также предусмотрены резервные дни: 28–29 июня и 2 июля.



В Роспотребнадзоре отметили, что экзаменация пройдет с соблюдением антикоронавирусных мер. В частности, в образовательных учреждениях должны будут соблюдаться безопасное расстояние и термометрия. Также необходимо наличие дозаторов с антисептическими средствами.

Кроме того, к каждой школе будет прикреплен медицинский работник, который примет решение о допуске того или иного участника ЕГЭ на экзамен.

При этом к самим выпускникам требований предъявляется достаточно мало, главное – прийти без признаков респираторных заболеваний.





из сообщения Рособрнадзора Не требуется приходить на экзамен в масках и перчатках, проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки.

Уточняется, что решение о необходимости масок для школьников принимается каждым регионом самостоятельно. А вот для организаторов и наблюдателей по всей России без исключения ношение средств защиты во время проведения ЕГЭ обязательно.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ставка на организм

Для школьников экзамены зачастую сопровождается сильнейшим стрессом, с которым необходимо бороться как на психологическом, так и на физиологическом уровне.





В понедельник, 24 мая, в Северной Осетии одной из девятиклассниц стало плохо перед началом ОГЭ по русскому языку. Девочке оказали первую помощь и вызвали скорую, однако по пути в больницу она скончалась. В пресс-службе СК РФ по республике сообщили, что в связи с происшествием организована проверка.

По мнению члена Союза педиатров России и кандидата медицинских наук Ирины Добрецовой, лучший враг нервных переживаний – здоровый сон в правильное время. "Чем раньше ляжешь, тем больше нивелируются гормоны стресса. Организм восстанавливается, если человек спит в нужные часы", – заявила специалист в беседе с Москвой 24.





Ирина Добрецова член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук В идеале перед экзаменом нужно лечь спать в 21:30. Старшеклассникам – в крайнем случае в 22:00. Если лечь спать в десять вечера, то к одиннадцати ночи начинают вырабатываться гормоны, тот же мелатонин.

При этом накануне экзамена Добрецова советует посвятить время не учебе, а отдыху. Подойдут прогулка на солнце, общение с друзьями и родственниками, а также другие виды полезного досуга, которые помогают расслабиться. "Нужно, чтобы мозг по максимуму переключился и логически выстроил все знания в голове", – добавила она.

При этом эксперт не рекомендует ложиться спать на голодный желудок. "Особенно это касается девочек, готовящихся к выпускным балам. Съешьте на ночь котлету на пару или рыбу, черешня хорошо помогает расслабиться и уснуть, там тоже есть мелатонин", – отметила она.

Помимо этого, утром перед экзаменом школьников обязательно нужно накормить плотным белковым завтраком, советует собеседница Москвы 24.





Ирина Добрецова член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Яйца тут не лучший вариант: они быстро перерабатываются – и опять возникает чувство голода. Идеально подойдет бутерброд с индейкой, сырники. Также можно кашу, но тогда в нее нужно добавить орехи, какие-нибудь фрукты, ягоды.

На экзамен, кроме воды, также можно взять с собой перекус, который поможет утолить голод и успокоиться. По словам Добрецовой, горький шоколад и фрукты, особенно ярких цветов, содержат магний и хорошо действуют в борьбе со стрессом.

Самое главное, по мнению специалиста, не пытаться успокоить организм медикаментозно. "Не надо пить успокоительные перед экзаменом или снотворное на ночь. Незрелость каких-то процессов в организме на фоне лекарств может сработать против школьников. Молодой организм вполне можно настроить на экзамен и без всяких лекарств, если нет никакого диагностированного заболевания", – заявила Добрецова.

А что, если проблемы со здоровьем? Родителям детей, имеющих различные заболевания и находящихся на постоянной терапии, о лекарствах забывать никак нельзя. "Принимать препараты нужно вовремя и ни в коем случае не менять терапию. Также важно регулярно следить за показателями ребенка, например измерять сахар в крови", – заявила Добрецова. Родителям детей, имеющих различные заболевания и находящихся на постоянной терапии, о лекарствах забывать никак нельзя. "Принимать препараты нужно вовремя и ни в коем случае не менять терапию. Также важно регулярно следить за показателями ребенка, например измерять сахар в крови", – заявила Добрецова. Если же родители видят изменения в состоянии школьника на фоне стресса, самолечением заниматься не стоит. В таком случае специалист настоятельно рекомендует обратиться к лечащему врачу, который профессионально скорректирует терапию с учетом обстоятельств и самочувствия пациента.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психологическая подготовка

Не стоит забывать и о психологической борьбе со стрессом, которую в идеале нужно начать заранее.

"Мы настраиваемся, что все у нас получится и все под контролем. Работаем с собственными мыслями и исключаем плохие. Ведь сначала возникает мысль, а уже потом появляется чувство тревоги", – рассказала в интервью Москве 24 детский нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.





Наталья Наумова детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Не помешает четко расписать время: разделить его на время для отдыха и каких-то удовольствий и время на учебу и повторение. Когда у нас четко все расписано, мы понимаем, что все происходит по плану, мы все успеваем, и тогда приходит спокойствие.

Также специалист рекомендует отказаться от мыслей "а что, если". Даже несмотря на то что может показаться, будто они способны принести успокоение. В частности, Наумова не советует продумывать план действий на случай плохо сданных экзаменов.

"Главное – это настрой. И он должен быть победным: "Вижу цель – иду к цели". Это самое правильное настроение. Думать, что делать с плохим исходом экзаменов еще до их сдачи, не стоит", – указывает эксперт

Также она рекомендует родителям присоединиться к поддержке правильного настроя перед ЕГЭ.





Наталья Наумова детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Главное – не критиковать ребенка. Нужно верить в него, говорить, что у него все получится и все будет хорошо. И сейчас не стоит обращать внимание на такие воспитательные моменты: почему не помыл посуду и так далее. Успокойтесь сами и поддержите ребенка.

Но даже при правильной подготовке на самом экзамене или непосредственно перед ним можно столкнуться со стрессом и нервным напряжением. На такой случай специалист поделилась техниками, которые помогут успокоиться прямо на месте.

Плавный вдох с концентрацией в середине грудной клетки обычно приводит к успокоению. Нужно уйти от всех, удобно разместиться и просто замедлить дыхание. Делаем плавные вдох и выдох, концентрируемся на замедлении дыхания.

Можно очень сильно напрячь мышцы плеч, рук и ног, прямо до дрожи, а затем расслабить их. Повторить так три раза с выдохом на расслаблении. Эта техника также приводит к успокоению.



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По словам Наумовой, спокойствие – это самое главное в такой важный период. Когда человек спокоен и держит организм под контролем, он может четко структурировать мысли, хорошо вспоминать и логически находить ответы даже на неизвестные вопросы, заключила она.