В Рособрнадзоре рассказали о порядке проведения ЕГЭ

21:32
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Школьники перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обязаны проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться. Об этом сообщается на официальной странице Рособрнадзора в социальной сети.
"Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки", – заявили в ведомстве.
Уточняется, что решение о ношении участниками ЕГЭ масок и перчаток принимают в каждом регионе отдельно. Однако для организаторов и наблюдателей это требование является обязательным.
По данным Рособрнадзора, решение о допуске участников к экзамену будет принимать медицинский работник, который прикреплен к каждому конкретному экзаменационному пункту.
В образовательном учреждении должна соблюдаться социальная дистанция, термометрия, а также наличие дозаторов с антисептическими средствами, уточнили специалисты.
В Роспотребнадзоре ранее объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ. По данным ведомства, на случай, если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями.
Основная волна ЕГЭ начнется 31 мая и продлится до 25 июня.
"Москва сегодня": ЕГЭ в этом году пройдет с соблюдением антиковидных мер
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