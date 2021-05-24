В Рособрнадзоре рассказали о порядке проведения ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Школьники перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обязаны проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться. Об этом сообщается на официальной странице Рособрнадзора в социальной сети.

"Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что решение о ношении участниками ЕГЭ масок и перчаток принимают в каждом регионе отдельно. Однако для организаторов и наблюдателей это требование является обязательным.

По данным Рособрнадзора, решение о допуске участников к экзамену будет принимать медицинский работник, который прикреплен к каждому конкретному экзаменационному пункту.

В образовательном учреждении должна соблюдаться социальная дистанция, термометрия, а также наличие дозаторов с антисептическими средствами, уточнили специалисты.

В Роспотребнадзоре ранее объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ. По данным ведомства, на случай, если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями.

Основная волна ЕГЭ начнется 31 мая и продлится до 25 июня.