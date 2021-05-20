В Рособрнадзоре объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в этом году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, сроки меняться не будут. По его словам, это позволяет гарантировать опыт проведения экзаменов в 2020 году в условиях пандемии.

"Даже если у нас возникнут случаи, что кто-то заболеет, то в июле у нас есть одна неделя, когда ребята смогут сдать свои экзамены. Я думаю, изменения сроков не будет", – заявил он в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.

Ранее стало известно, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.