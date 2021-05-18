Почти 1,3 млн учеников 9 классов напишут контрольные работы

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России ученики 9 классов начинают писать контрольные работы по одному из учебных предметов по выбору. Об этом сообщает сайт Рособрнадзора.
В текущем учебном году было принято решение заменить основной государственный экзамен (ОГЭ) на контрольные работы.
Экзамены пройдут с 18 по 21 мая. Участие в них примут почти 1,3 миллиона девятиклассников.
Во вторник, 18 мая, пройдут контрольные работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ. В среду ученики напишут экзамены по физике и истории, в четверг – по обществознанию и химии. В пятницу пройдут контрольные работы по географии и иностранным языкам.
В Рособрнадзоре уточнили, что резервные сроки проведения контрольных работ не предусмотрены.
Больше всего заявок поступило на написание контрольной работы по обществознанию. Этот предмет выбрали 428 тысяч выпускников 9 классов. 226 тысяч девятиклассников напишут экзамен по географии, свыше 230 тысяч – по информатике.
Биологию выбрали более 150 тысяч учеников, а английский язык – почти 70 тысяч. Кроме того, 57 тысяч девятиклассников напишут контрольную по физике, 47 тысяч – по химии, более 14 тысяч – по истории, почти 13 тысяч – по литературе.
Кроме того, 1 134 школьника выбрали экзамен по немецкому языку, 882 – по французскому, 190 – по испанскому.
Контрольные работы девятиклассники напишут в своих школах. Начало экзаменов запланировано на 10:00.
"Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ определяется региональными министерствами образования", – рассказали в Рособрнадзоре.
Результат контрольной работы понадобится ученикам при зачислении в профильные классы. Оценку за контрольную работу рекомендовали заносить в классный журнал.
Ранее стало известно, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.
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