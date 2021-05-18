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Москва 24

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Общество

07:01

Почти 1,3 млн учеников 9 классов напишут контрольные работы

образование общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России ученики 9 классов начинают писать контрольные работы по одному из учебных предметов по выбору. Об этом сообщает сайт Рособрнадзора.

В текущем учебном году было принято решение заменить основной государственный экзамен (ОГЭ) на контрольные работы.

Экзамены пройдут с 18 по 21 мая. Участие в них примут почти 1,3 миллиона девятиклассников.

Во вторник, 18 мая, пройдут контрольные работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ. В среду ученики напишут экзамены по физике и истории, в четверг – по обществознанию и химии. В пятницу пройдут контрольные работы по географии и иностранным языкам.

В Рособрнадзоре уточнили, что резервные сроки проведения контрольных работ не предусмотрены.

Больше всего заявок поступило на написание контрольной работы по обществознанию. Этот предмет выбрали 428 тысяч выпускников 9 классов. 226 тысяч девятиклассников напишут экзамен по географии, свыше 230 тысяч – по информатике.

Биологию выбрали более 150 тысяч учеников, а английский язык – почти 70 тысяч. Кроме того, 57 тысяч девятиклассников напишут контрольную по физике, 47 тысяч – по химии, более 14 тысяч – по истории, почти 13 тысяч – по литературе.

Кроме того, 1 134 школьника выбрали экзамен по немецкому языку, 882 – по французскому, 190 – по испанскому.

Контрольные работы девятиклассники напишут в своих школах. Начало экзаменов запланировано на 10:00.

"Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ определяется региональными министерствами образования", – рассказали в Рособрнадзоре.

Результат контрольной работы понадобится ученикам при зачислении в профильные классы. Оценку за контрольную работу рекомендовали заносить в классный журнал.

Ранее стало известно, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.

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