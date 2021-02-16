В Рособрнадзоре оценили возможность трансформации ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трансформация единого государственного экзамена возможна в том случае, если изменятся внешние требования и запросы общества, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Сегодня ЕГЭ – это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества", – приводит слова Круглинского ТАСС.

Он отметил, что ЕГЭ регулярно совершенствуется и технологически развивается. Также он добавил, что экзамен соответствует всем предъявляемым к нему требованиям, а также обеспечивает равные условия и возможности для всех участников.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Основной период испытаний начнется 31 мая. Самый масштабный ЕГЭ по русскому состоится в течение двух дней, экзамен проведут 3 и 4 июня.

Кроме того, с 25 мая начнется период сдачи государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Его организуют только по двум основным предметам – математике и русскому языку. ГВЭ по русскому языку проведут 25 мая, по математике – 28 мая. Также запланированы резервные дни: 8 и 10 июня соответственно.