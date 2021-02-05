Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Основной период ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая. Об этом свидетельствует проект расписания государственной аттестации, опубликованный Рособрнадзором.

"Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В проекте говорится, что самый массовый ЕГЭ по русскому состоится в течение двух дней, экзамен проведут 3 и 4 июня.

Кроме того, с 25 мая начнется период сдачи государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Его организуют только по двум основным предметам – математике и русскому языку. Воспользоваться правом сдачи экзамена в такой форме смогут как привычные группы учеников (дети-инвалиды, ученики с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), школьники, отбывающие наказание в исправительных колониях, воспитанники специализированных школ или интернатов закрытого типа), так и выпускники, которые не планируют продолжать обучение в вузах.

ГВЭ по русскому языку проведут 25 мая, по математике – 28 мая. Также запланированы резервные дни: 8 и 10 июня соответственно.

В Госдуме ранее выступили с предложением создать государственную систему репетиторства для подготовки школьников к сдаче экзаменов. Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что за счет средств государственного бюджета можно было бы оплачивать занятия по двум обязательным и по двум профильным предметам.