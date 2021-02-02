В Госдуме предложили создать создать систему бесплатного репетиторства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать систему государственного репетиторства, участники которой могли бы помогать школьникам готовиться к экзаменам. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подготовил письмо на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.

"Прошу вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которой подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны по выбору учащихся на основе выдачи бесплатного ученического сертификата за счет государства", – написал Сухарев.

По мнению депутата, сертификаты для школьников, сдающих ОГЭ, должны быть номиналом не менее 60 тысяч рублей. В случае ЕГЭ порог предполагается выше – на уровне 100 тысяч рублей.

Сухарев также уточнил, какие предметы войдут в состав сертификата. Бумага предоставит школьникам право на занятия по двум обязательным и двум профильным предметам. Дополнением станет обязательная психологическая поддержка.

Ранее стало известно, что профессия репетитора является одной из самых перспективных в январе 2021 года. Согласно отзывам экспертов сервиса "Работа.ру", учитель по английскому языку сможет получать до 200 тысяч рублей в месяц. Сумма варьируется в зависимости от количества учебных часов.

