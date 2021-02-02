В Госдуме предложили создать создать систему бесплатного репетиторства

09:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать систему государственного репетиторства, участники которой могли бы помогать школьникам готовиться к экзаменам. Об этом сообщает RT.
Парламентарий подготовил письмо на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.
"Прошу вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которой подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны по выбору учащихся на основе выдачи бесплатного ученического сертификата за счет государства", – написал Сухарев.
По мнению депутата, сертификаты для школьников, сдающих ОГЭ, должны быть номиналом не менее 60 тысяч рублей. В случае ЕГЭ порог предполагается выше – на уровне 100 тысяч рублей.
Сухарев также уточнил, какие предметы войдут в состав сертификата. Бумага предоставит школьникам право на занятия по двум обязательным и двум профильным предметам. Дополнением станет обязательная психологическая поддержка.
Ранее стало известно, что профессия репетитора является одной из самых перспективных в январе 2021 года. Согласно отзывам экспертов сервиса "Работа.ру", учитель по английскому языку сможет получать до 200 тысяч рублей в месяц. Сумма варьируется в зависимости от количества учебных часов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: