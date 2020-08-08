Эксперты назвали сферы, где легче всего найти подработку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты Института прогрессивного образования назвали сферы труда и профессии, представителям которых легче всего найти подработку. Лидирующие позиции занимает электронная торговля, сообщает RT.
На рынке много вакансий для тех, кто работает в интернете. Наиболее востребованы менеджер онлайн-магазина, онлайн-консультант, оператор колл-центра и другие.
Быстро найти подработку могут копирайтеры, SMM-специалисты, контент-менеджеры, модераторы форумов или групп в соцсетях, онлайн-репетиторы и менеджеры по продажам и продвижению образовательных проектов.
Много предложений есть для строителей, ремонтников, работников коммунальных служб и нянь. Существует спрос на водителей, курьеров, грузчиков и кладовщиков. Из-за повышенных санитарно-эпидемиологических требований к бизнесу требуются специалисты в сфере уборки и дезинфекции помещений.
Ранее психологи предположили, что на фоне пандемии и приближающейся осени в России может вырасти число случаев профессионального выгорания. Наибольшие риски существуют у людей с дистимным типом личности – они отличаются замкнутостью, медлительностью и немногословностью.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: