Эксперты назвали сферы, где легче всего найти подработку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты Института прогрессивного образования назвали сферы труда и профессии, представителям которых легче всего найти подработку. Лидирующие позиции занимает электронная торговля, сообщает RT.

На рынке много вакансий для тех, кто работает в интернете. Наиболее востребованы менеджер онлайн-магазина, онлайн-консультант, оператор колл-центра и другие.

Быстро найти подработку могут копирайтеры, SMM-специалисты, контент-менеджеры, модераторы форумов или групп в соцсетях, онлайн-репетиторы и менеджеры по продажам и продвижению образовательных проектов.

Много предложений есть для строителей, ремонтников, работников коммунальных служб и нянь. Существует спрос на водителей, курьеров, грузчиков и кладовщиков. Из-за повышенных санитарно-эпидемиологических требований к бизнесу требуются специалисты в сфере уборки и дезинфекции помещений.

Ранее психологи предположили, что на фоне пандемии и приближающейся осени в России может вырасти число случаев профессионального выгорания. Наибольшие риски существуют у людей с дистимным типом личности – они отличаются замкнутостью, медлительностью и немногословностью.