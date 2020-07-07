Психолог предупредила о риске развития неврозов при решении рабочих вопросов в отпуске

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Игнорирование возможности отдохнуть от работы может привести к неврозам и депрессии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на психолога семейного центра "Кутузовский" Людмилу Ткаченко.
"Во время отпуска не разговаривайте о работе. Такие разговоры не отпускают вашу голову с работы, и вы начинаете прокручивать в голове незавершенные дела", – рассказала Ткаченко.
Она посоветовала во время отпуска не проверять рабочую почту и по возможности игнорировать звонки и сообщения с работы. Специалист рекомендовала решить все важные вопросы до ухода в отпуск, чтобы не беспокоиться о нерешенных задачах во время отдыха.
"Начните подготовку к отдыху заблаговременно. Для этого составьте список дел, которые вам необходимо завершить, чтобы они вас не отвлекали. Например, оплата счетов, посещение врача, получение каких-либо документов", – рекомендовала специалист.
Психолог объяснила, что нередко гиперактивность приводит к возникновению невроза, депрессии и другим расстройствам. Она отметила, что во время своего отпуска нужно думать о своем самочувствии, а также находиться в хорошем расположении духа и проводить время с близкими людьми.
"Решите все важные дела до ухода в отпуск, чтобы не беспокоиться о происходящем в офисе, пока вы будете отдыхать. Мы ошибочно воспринимаем свою гиперактивность как эффективный тайм-менеджмент. Однако не осознаем, что такой ритм жизни – прямой путь к неврозам", – заключила психолог.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал, что решение рабочих вопросов во время отпуска может стать следствием ухудшения отношений с близкими. Постоянные мысли о работе могут навести негатив в семью и стать причиной депрессии, добавил психолог.
По его словам, такое выгорание чревато и для работодателя, поскольку работник в таком состоянии мало заинтересован в работе, в ее результатах и достижениях. В такой ситуации работника практически невозможно замотивировать на какие-либо действия, считает Рощин.
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