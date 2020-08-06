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Общество

13:34

Психологи предупредили о возможном росте числа случаев выгорания на работе

общество

Фото: depositphotos/gstockstudio

Психологи выдвинули предположение, согласно которому на фоне пандемии и приближающейся осени в России может вырасти число случаев профессионального выгорания. Об этом сообщает News.ru.

"Из-за карантина у россиян снизились доходы, стало меньше возможности и желания посещать какие-то заведения, отправляться в путешествие. В связи с этим в стране может вырасти число случаев профессионального выгорания", – заявила психолог Ирина Корчагина.

По словам специалиста, наибольшие риски существуют у людей с дистимным типом личности – они отличаются замкнутостью, медлительностью и немногословностью. Если же приводить деление по профессиям, то сложнее всего приходится психологам, медикам, преподавателям и операторам call-центров.

Кроме того, специалист отметила проблемы с выгоранием у актеров. Это напрямую вызвано их профессиональной деятельностью, поскольку артистам приходится вживаться в чужие характеры и подключаться к происходящему в кадре.
Отдельно Корчагина назвала в группе риска тех, у кого недостаточно высокая зарплата. Малообеспеченный человек не может позволить себе кардинально сменить обстановку.

Профессиональное выгорание характеризуется усталостью от работы и низкой трудоспособностью. В отдельных случаях пострадавшим от этого психологического явления сложно найти силы даже на общение с близкими.

В этом случае имеет смысл натолкнуть человека на анализ проблемы, считает психолог Наталья Панфилова. По мнению специалиста, на работе следует не забывать об общении, а после окончания трудовой деятельности уметь разделять личную и профессиональную сферы.

Как рассказала преподаватель факультета повышения квалификации МГППУ, психолог Анна Ермолаева, со стрессом трудящиеся часто сталкиваются после отпуска. Как правило, этот период длится не больше недели

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