Эксперты назвали самые перспективные вакансии января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице одной из самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц в январе стала профессия зубного техника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса "Работа.ру".
"Одна из самых высоких зарплат в январе доступна зубному технику-керамисту, которому обещают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц. Специалист должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок", – говорится в материале.
Зарплаты от 150 тысяч рублей в месяц предлагают специалистам в области IT. Также высокая заработная плата доступна соискателям в сфере образования.
"Репетитор по английскому языку сможет получать до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества занятий с учениками", – говорится в материале.
Кроме того, зарплату от 160 тысяч рублей в месяц предлагают мастеру по ремонту квартир.
Ранее было представлено исследование сервиса "Работа.ру" и "СберИндекса", согласно которому в 2021 году наиболее востребованными на рынке труда станут медработники, фармацевты, специалисты IT-области и представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, логисты).
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