Перечень "неженских" профессий стал меньше

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В Минтруде рассказали об исключении из перечня "неженских" профессий 100 позиций. Об этом сообщает "Российская газета".

С 2021 года женщины смогут водить самосвалы, КамАЗы и фуры, а также тракторы. Кроме того, дамы смогут работать матросами, шкиперами и боцманами. Возможно, в ближайшие годы женщины будут управлять скоростными и высокоскоростными поездами, заниматься прибрежным ловом или верхолазными работами (на высоте более 10 метров). Также дамам стали доступны некоторые специальности на сложных производствах, а также предприятиях тяжелой промышленности.

В пресс-службе министерства пояснили, что за последние 20 лет значительно улучшились условия труда, снизился риск негативного влияния на здоровье сотрудников. Также в ведомстве подчеркнули, что в случае, если будут созданы безопасные условия труда (и они будут подтверждены специальной оценкой), работодатели могут применять женский труд на любых рабочих местах.

Ранее стало известно, что матч Лиги чемпионов впервые будет судить женщина. 36-летняя француженка Стефани Фраппар рассудит игру между итальянским "Ювентусом" и украинским "Динамо".