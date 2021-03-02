Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Это следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить следующее расписание проведения Единого государственного экзамена в 2021 году: <…> 31 мая (понедельник) – география, литература, химия", – говорится в сообщении.

Согласно документу, экзамен по русскому языку планируют провести в два дня – 3 и 4 июня. Экзамен по математике профильного уровня состоится 7 июня, по истории и физике – 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по иностранным языкам и биологии – 18 июня. В два дня (24 и 25 июня) выпускники сдадут экзамен по информатике и ИКТ.

В конце февраля в Минпросвещения подготовили проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году. Согласно документу, ГИА по русскому языку и математике предлагается проводить в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

При этом ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, родному языку из числа языков народов РФ, литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ в этом году проводиться не будет.

