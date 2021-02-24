В Минпросвещения подготовили проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году

24 февраля, 21:15
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Минпросвещения подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, ГИА по русскому языку и математике предлагается проводить в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
При этом ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, родному языку из числа языков народов РФ, литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ в этом году проводиться не будет.
Также в ведомстве предложили сдавать один обязательный предмет по усмотрению для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, сообщается, что школы по запросу выпускника будут обязаны предоставлять ему отсканированный аттестат в случае, если сам он не сможет этого сделать. Копию оригинала учебное заведение будет направлять в течение трех календарных дней с момента получения заявки на электронную почту выпускника.
Оригинал аттестата будет храниться в личном деле школьника, пока он ему не потребуется.
Ранее сообщалось, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году пройдет в установленном ранее формате. Его будут сдавать школьники, которые намерены поступать в вузы.
ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля
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