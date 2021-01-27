ЕГЭ в 2021 году пройдет без изменений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году пройдет в установленном ранее формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что экзамен будут сдавать школьники, которые намерены поступать в вузы.

"В этом году принято решение – государственный экзамен пройдет для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. Те, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, сдают математику и русский язык у себя в школе", – приводит ТАСС слова Кравцова.

Ранее сообщалось, что регистрация участников на ЕГЭ в 2021 году завершится 1 февраля. На 26 января заявления на участие в экзамене подали более 78 тысяч человек.

Также стало известно, что не менее 60% выпускников школ РФ смогут в следующем учебном году попасть на бюджетные места в вузах.

