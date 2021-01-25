Путин поручил проработать вопрос об изучении в школах наследия отечественного кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа поручил проработать Владимир Путин Минпросвещения и Минкультуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте опубликованного документа уточняется, что данные аспекты стоит рассмотреть в рамках реализации основных общеобразовательных программ.

Ранее Путин назвал плюсы ЕГЭ. По его мнению, благодаря этой системе увеличилось количество поступлений в ведущие вузы страны ребят с периферии. Он также отметил, что задания и процесс проведения экзаменов модернизируются, применяется смешанная система поступления в ряд вузов.

Также президент сообщил, что не менее 60% выпускников школ РФ смогут в следующем учебном году попасть на бюджетные места в вузах. Российский лидер считает, что доступность высшего образования является значимым вопросом при развитии общества и страны.

