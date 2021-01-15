Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15 января, 19:45

В Минпросвещения заявили, что в РФ нет предпосылок к досрочному окончанию учебного года

образование общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Минпросвещения заявили, что в России нет предпосылок к досрочному окончанию учебного года. Также не планируется повторный перенос ЕГЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Басюка.

"Нет как таковых сейчас решений, решения, все принятые, уже озвучены, пока все в те сроки, которые определены", – заявил Басюк.

Он подчеркнул, что непосредственно перед итоговой аттестацией даты могут быть скорректированы. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Госдуме РФ готовят законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Отмечается, что его могут оставить для тех, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы выпускники могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе.

До этого определили перечень обязательных предметов на ЕГЭ-2021. Ими стали русский язык и математика, при этом иностранный язык исключен из списка.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать