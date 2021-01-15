В Минпросвещения заявили, что в РФ нет предпосылок к досрочному окончанию учебного года

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В Минпросвещения заявили, что в России нет предпосылок к досрочному окончанию учебного года. Также не планируется повторный перенос ЕГЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Басюка.

"Нет как таковых сейчас решений, решения, все принятые, уже озвучены, пока все в те сроки, которые определены", – заявил Басюк.

Он подчеркнул, что непосредственно перед итоговой аттестацией даты могут быть скорректированы. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Госдуме РФ готовят законопроект об отмене обязательного ОГЭ. Отмечается, что его могут оставить для тех, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы выпускники могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе.

До этого определили перечень обязательных предметов на ЕГЭ-2021. Ими стали русский язык и математика, при этом иностранный язык исключен из списка.