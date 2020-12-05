Путин оценил работу системы образования в условиях пандемии

14:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин заявил, что в РФ удалось легче оптимизировать образовательных процесс в условиях пандемии, чем в других странах. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время онлайн-встречи главы государства с волонтерами Путин напомнил, что генсек ООН ранее обратил внимание на вопросы, которые возникли в сфере образования в связи с пандемией коронавируса.
Путин рассказал, что в таких условиях непросто наладить образовательный процесс. Однако он отметил, что Россия справилась с этим вызовом современности.
"Техника, оборудование, соответствующее программное обеспечение у нас достигло такого уровня, что можно было его достаточно быстро доработать, переключить и использовать и для онлайн-образования, и для онлайн-медицины", – пояснил президент России.
Путин также подчеркнул значение волонтерского движения в сфере образования.
"Это чрезвычайно важный довесок, добавочка к тому, что делается со стороны государства", – заявил глава государства.
Ранее Путин заявил, что лучшие качества россиян обеспечивают стране морально-этическое лидерство.
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