Путин рассказал, может ли искусственный интеллект занять пост президента

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин рассказал, что искусственный интеллект не может стать президентом, потому что пока у него нет совести и чувства сострадания. Об этом президент РФ заявил во время дискуссии, посвященной ИИ, сообщает РИА Новости.
Необычный вопрос главе государства задала виртуальный ассистент "Сбера" Афина.
Путин обратил внимание на то, что ИИ ненастоящий, поэтому у него нет души, сердца, чувств, которые так важны для руководителей стран.
"Их граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны", – добавил глава государства.
По словам Путина, иногда президенты вынуждены принимать не совсем рациональные решения, однако это является необходимостью, которая связана с историей государства, его культурой.
"Для президента-человека они кажутся обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах людей", – объяснил президент России.
При этом Путин подчеркнул, что искусственный интеллект может помогать людям – в том числе главам государств.
"Роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будут возрастать", – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что искусственный интеллект можно назвать основой для нового рывка в развитии всего человечества. Президент России подчеркнул, что так называемые сквозные технологии будут "пропитывать все сферы жизни".
Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение
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