Собянин рассказал о применении искусственного интеллекта в столичной медицине

Фото: vk.com/mossobyanin

Более миллиона медицинских снимков удалось проанализировать в Москве благодаря технологиям искусственного интеллекта, сообщил Сергей Собянин в своем аккаунте ВКонтакте.

Он напомнил, что эксперимент по использованию подобных технологий для сканирования медицинских изображений запустили в столице в феврале 2020 года. Речь идет о рентгеновских снимках, флюорографии, результатах компьютерной томографии и маммографии.

Собянин отметил, что при этом процессе снимки загружаются в единый радиологический сервис и анализируются алгоритмами искусственного интеллекта. Благодаря этому результаты анализа формируются в течение 10 минут.

Он подчеркнул, что итоги эксперимента будут подведены в 2021 году. Однако уже сейчас понятно, что использование технологий искусственного интеллекта необходимо, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве запустили платформу о цифровых решениях ICT.Moscow. С ее помощью вся база знаний об искусственном интеллекте теперь доступна на одной площадке. Сообщалось, что на ней можно найти новейшие российские и международные практики применения ИИ.