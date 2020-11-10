В России запустили новую платформу на основе ИИ для диагностики COVID-19

09:19
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Российские ученые создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулеза, сообщает RT.
Как рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), одним из вариантов облачного сервиса стала платформа "Антикорона". Она позволяет быстрее диагностировать COVID-19.
Работает она с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Система анализирует рентгеновские изображения, а затем помогает врачу поставить диагноз и сформировать план лечения. Функционал облачной платформы при этом шире, чем диагностика COVID-19.
Еще одним примером использования платформы является облачный сервис "АнтиКох". Благодаря искусственному интеллекту сервис анализирует цифровые флюорограммы. С его помощью можно в 10 раз сократить затраты на лечение туберкулеза у пациента за счет диагностики заболевания на ранних стадиях.
Сервис выставили в облако, что обеспечило к нему доступ врачей как из России, так и из-за рубежа.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной. Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 в мире стало сложнее бороться с другими инфекционными заболеваниями.
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